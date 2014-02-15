نجوى كرم وعبادي الجوهر تفوقا على شذى حسون

تستمر فعاليات مهرجان "هلا فبراير "الغنائي الذي يقام سنويا في الكويت بالتزامن مع احتفال البلاد بالعيد الوطني وعيد التحرير، وكان الجمهور الخليجي الذي توافد على مسرح صالة التزلج والعربي الذي يتابع عبر شاشة تلفزيون الكويت وقنوات روتانا، على موعد مع الحفل الثالث الذي احياه الفنانون نجوى كرم وعبادي الجوهر و شذى حسون.

وخلال الحفل تفوق كل من عبادي الجوهر ونجوى كرم على شذى حسون، سواء من خلال التفاعل من الحضور او الحضور الجماهيري إذ بلغ الحضور 80% من نسبة مقاعد صالة التزلج، وكانت شذى حسون ضحية الحفلة لأنها إفتتحت الحفلة دون تفاعل كبير من الجمهور القليل الذي بدأ يتوافد مع منتصف حفلتها، إنتظارا لنجوى كرم وعبادي الجوهر .

بدأ الحفل بمعية المذيعة فاطمة بوحمد، التي قدمت الفنانة العراقية شذى حسون،التي بدأت وصلتها الغنائية بالأغنية الشهيرة "علاء الدين" التي حلقت بها، وبعدها غنت آخر أغنية صورتها فيديو كليب عنوان "خطية" التي رددها معها الحضور، كما غنت بعد أن زادت حماسة الجمهور"عرقوب" و"جنة جنة" التي اهدتها للكويت، وأتبعت بأداء "شاعلها" لتكمل وصلتها الغنائية بـميكس لأشهر الاغنيات الكويتية "هيلة يارمانة"، "توب توب يابحر"، و "ردي الزيارة" للصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر و"البارحة عيني سهيرة" وابحرت بالاغنية العراقية "يا ام شامة" و "انا المسيكينه"، و"كم الساعة"، وختمت وصلتها بأغنية "وطني حبيبي" التي تمايلت على انغامها اعلام الكويت وغنتها بمشاركة احد الاطفال على المسرح، وودعت حسون جمهور "هلا فبراير" قائلة "احبكم".

من ثم اعتلت المذيعة نوال ناصر خشبة المسرح لتقديم المطربة اللبنانية نجوى كرم التي وبدأت بواحدة من اشهر اغنياتها "روح روحي"،"عيون قلبي"، "ان رديت عليك"، و "ماحدا لحدا" وأعربت عن سعادتها بالمشاركة من جديد في مهرجان هلا فبراير، و أكملت شمس الغنية اللبنانية وصلتها بـ "خليني اشوفك" التي رددها معها الحضورفي المسرح، ثم غنت "عيني بعينك" وتوالت الأغنيات بعد ذلك وقدمتنجوى "موال"، "مابسمحلك"، وحرصت على الغناء على ايقاعات الطبلة شاركتهم قائلة " دودم تك دوم تك"، واكملت ب "خلي كتفك"و"مابتلقى غمزة"، كما شدت بأغنيات "علالا"، "عطشانة"، "الحبيب لومر قبالي" ومن ثم أهدت محبيها "مافي نوم"، و"يا يما بطل ييجي علينا" التي اطلقتها قبل أيام و اكملت وصلتها بـ "لشحد حبك" قبا أن تختم فقرتها الغنائية بـ "ويلي".

وكان الجمهور يردد ويطلب اغاني نجوى كرم التي عادت بعد غياب لمدة ثلاث سنوات وقالت نجوى كرم في تصاريح انها سعيدة بالغناء مرة أخرى بالكويت وانها تحضر لالبومها الجديد في الربيع الاخضر وهي تتلقى ردود فعل جمهورها الجميلة عن اغنيتها الاخيرة يايما .

وصعد نجم ختام الحفل الفنان عبادي الجوهر خشبة مسرح "هلا فبراير" على أنغام "دخون"، حيث قدمته المذيعة نورة عبدالله ورد تحية جمهوره بأغنية "زمان أول"، وأعقبها بعد ذلك بأغنية "سكة طويلة"وبسبب انقطاع الكهرباء توقفت اضاءة المسرح عن العمل ما ادى الى انقطاع البث عن تلفزيون الكويت وقناة روتانا لكن الجوهر اصر على الغناء لجمهور المسرح وأكمل اغنية "سكة طويلة" رغم انقطاع الكهرباءوغياب الاضاءة.

وتابع اخطبوط العود وصلته الغنائية بـ "من عذابي" ومن ثم قدم بشكل رائع "حبك لما" وأغنية "قالوا ترى".

كواليس

بعد وصول عبادي الجوهر التقى مع نجوى كرم وجدد معها الحديث عن دويتو بينهما بخليط خليجي ولبناني من ألحانه ورحب سالم الهندي بالفكرة.

لم يتفاعل الجمهور كثيرا ببداية دخول شذى حسون والتي كانت ضحية الحفلة لغياب الجمهور بببدايتها .

قال عبادي الجوهر عندما إنطفت الكهرباء عن المسرح للجمهور " نوركم كافي "

تبين ان وزارة الاعلام لم توفر سوى ماكينة كهربائية واحدة ولم توفر أخرى احتياط في حال توقف إضاءة المسرح، وهو ما حدث لأول مرة في حفلات هلافبراير .

بذكائه استطاع عبادي الجوهر تلافي ماحدث وغنى بمصاحبة العود الاغاني التي لاتحتاج إلى الات موسيقية .

بعد الحفل لم تحضر شذى حسون وصلتي نجوى كرم وعبادي الجوهر

ولبت دعوة عشاء في وقت متأخر من يوم الحفلة

رغم اعلانه المسبق عن مفاجأة مع شذى حسون للوقوف على المسرح

الا ان الادارة الفنية للحفلات رأت ان المسرح لايسمح بتواجد عبدالله بوشهري وتمثيله لمشاهد من اغنية خطية، وتم إستبدال ذلك بوجود اطفال

يغنون مع شذى حسون الاغاني التراثية والوطنية .