تعاونية الشارقة تفتتح فرعها 21 في الممزر

افتتحت جمعية الشارقة التعاونية أول من أمس فرعها الـ(21) الكائن في أبراج مساكن الواحة على كورنيش ممزر الشارقة بتكلفة تصل لأكثر من 5 ملايين درهم وذلك ضمن استراتيجيتها في الانتشار في جميع مناطق إمارة الشارقة لتوفير خدماتها لأكبر عدد من سكان الإمارة.

حضور

حضر الافتتاح وليد بن فلاح المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وماجد سالم الجنيد مدير عام الجمعية، وجميع مديري الإدارات ومديري الفروع، ورؤساء الأقسام، ورؤساء الشعب، وجميع الموظفين، ومسؤولي الشركات، وحشد من الجماهير من مختلف الجنسيات.

وقال وليد المنصوري: إن افتتاح فرع الجمعية الجديد في منطقة الممزر يأتي في إطار التطور الدائم والمستمر الذي تشهده جميع فروع الجمعية لتقديم خدمات متكاملة للمتسوقين ولتوفير كافة احتياجاتهم اليومية من مواد غذائية وغير غذائية.

عناية

ومن جانبه أكد ماجد الجنيد حرص الجمعية على اختيار تجهيزات الفروع بعناية شديدة، حيث تم تزويد فرع الواحة بأحدث الأجهزة والمعدات المستوردة من أهم الشركات والمصانع، ومن ناحية الديكور تتعامل الجمعية مع كبرى الشركات المتخصصة في الصيانة والبناء، مشيرا الى ان الجمعية تعرض في فرع الواحة أكثر من 10 آلاف صنف من المواد الغذائية وغير الغذائية لتغطية احتياجات سكان منطقة الممزر والمناطق المجاورة لها، وخصصت أكثر من 50% من مساحة الفرع لعرض المواد الاستهلاكية الغذائية من مواد طازجة، وخضار وفواكه، ومخبز، ومجمدات، وملحمة تضم ركنا للمشاوي، ومسمكة، وقسم للتوابل والبهارات.

ونوه ماجد الجنيد على التزام الجمعية بالمعايير الدولية للسلامة الغذائية، واتباعها نظام سلامة الأغذية، وتطبيقها سياسة الفحص الدوري لكافة المنتجات والبضائع، إذ تأخذ بعين الاعتبار تقديم أفضل المنتجات والمعروض من المواد الاستهلاكية، وتخضع جميع تلك المواد لرقابة ذاتية من قبل طاقم مؤهل ويعمل بكفاءة ومهنية عالية.

فرع الواحة

يقدم فرع الواحة خدماته يومياً طيلة أيام الأسبوع من الساعة 6 صباحاً حتى 12 ليلاً، من خلال 30 موظفا مدربين ومؤهلين على أعلى مستويات الكفاءة، ويحرص جميعهم على توفير خدمة راقية للمتسوقين، مع استحداث خدمة التوصيل المجاني للمنازل، لمساعدة المتسوقين على حمل مشترياتهم وتوصيلها لمنازلهم.