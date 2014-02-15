تجديد ملكية السيارة في دبي.. خدمات سريعة وذكية

عندما انتهى تاريخ صلاحية ملكية سيارتي، ولم أجد هذه المرة من يقوم بهذا العمل بدلاً مني، ظننت أن رحلة التعب ستبدأ، وأني سأدخل في دوامة أوراق وطلبات، والطواف من مكتب إلى آخر لإنجاز معاملتي.

الرحلة بدأت بتأمين السيارة الذي لم يستغرق أكثر من عشر دقائق لا أكثر، وإذ بي أخرج حاملة بيدي ورقة التأمين، وفاتورة المبلغ المدفوع، والرسالة الخاصة بالمرور تفيد بأن السيارة تم تأمينها، ويمكن على إثر ذلك تجديد ملكيتها.

في أحد المراكز الرئيسة لتسجيل السيارات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وتحديداً في منطقة البرشاء، توجهت لإعادة تجديد ملكية سيارتي، وفي بالي مشهد لطوابير مكتظة بالمنتظرين أمثالي الراغبين في تجديد ملكيات سياراتهم، وإذا بي أفاجأ بأن الحركة في المكان عادية، فظننت أن ذلك يعود إلى كونه ليس من أوقات الذروة.

عند باب الدخول يوجد «كاونتر» خاص للراغبين في المعاملات السريعة، بحيث يأخذ الموظف الموجود كل الأوراق ومفتاح السيارة، ويقوم بعمل الفحص الفني، وتجديد الملكية، وإحضارها للعميل مقابل 200 درهم فقط.

أثناء انتظاري في المقهى الموجود للانتظار بشكل أفضل من خلال احتساء كوب من القهوة أو تناول وجبة خفيفة، جلست أراقب ما يقارب 18 «كاونتر» للمتعاملين الراغبين في إجراء الخدمة بالشكل الاعتيادي لا عبر الخدمة السريعة، والمذهل أن كل متعامل كان ينهي معاملته خلال 30 إلى 45 ثانية فقط.

ناصر محمد الحاج، مدير تسجيل المركبات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يقول إن هناك طرائق أخرى أيضاً للتجديد أكثر سهولة، من خلال الاتصال على مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم 8009090، وطلب تجديد المركبة، ويتم إرسال ملكية مؤقتة للمستخدم صالحة لعشرة أيام، إلى حين إرسال الملكية الأصلية إليه بالبريد خلال فترة أقصاها أربعة أيام.

وأوضح أن عدد المركبات التي تم تجديدها حتى نهاية 2013 كان أكثر من مليون و300 ألف في الإمارة، مشيراً إلى وجود 17 مركز خدمة في مختلف أنحاء الإمارة للتسهيل على المتعاملين.

خدمات سريعة وذكية بالفعل، نتمنى أن تكون في جميع أماكن تقديم الخدمات في مختلف الدوائر والمؤسسات.