الإغاثة تثمن المبادرة الملكية تجاه أطفال سورية

عبرت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي عن امتنانها البالغ للتوجيهات السامية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) حول موافقته الكريمة للقرار الصادر من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بتحديد يوم للتضامن مع أطفال اللاجئين السوريين وبالتالي مشاركة المملكة في هذا (اليوم) بكل أطيافها وبكل مساحاتها المترامية..

وأفاد الأمين العام المكلف للهيئة إحسان بن صالح طيب أن هذه التوجيهات السامية التي أصدرها مليكنا المفدى حيال هؤلاء الأطفال وتحديد يوم (25) من الشهر الجاري للتضامن مع هذه الفئة الضعيفة ينم عن مدى اهتمامه الكبير بهذه الفئة المتضررة من ويلات الحرب الدائرة في سورية.. لاسيما وان الأطفال في مثل هذه الظروف الصعبة لا يقوون على مواجهة مثل هذه الكوارث الأليمة.. وبالتالي لابد من مناصرتهم ورعايتهم بكل السبل حتى يجتازوا مثل هذه المحن والشدائد.. وأضاف أن الهيئة وبوصفها رافداً من روافد المملكة في مجال العمل الخيري.. وامتثالاً لمثل هذه التوجيهات الكريمة ونزولاً لرغبات الشعب السعودي الكريم بالوقوف بجانب هؤلاء المنكوبين ستمضي قدماً في بذل جهودها الإنسانية حيال أطفال اللاجئين السوريين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية