إثراء المعرفة بجدة يسدل الستار على مسابقة المتطوعين

اختتمت أمس مسابقة المتطوعين في برنامج أرامكو السعودية (إثراء المعرفة) 2014 بجدة بمشاركة 30 فكرة تطوعية متميزة، جرى خلالها تتويج المراكز الثلاثة الأولى في خطوة تهدف الى تجسير الهوة بين ثقافة التطوع وحيوية الشباب، انطلقت أفكار جمة تحت مظلة برنامج إثراء المعرفة، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، والذي كان المصدر والملهم لكثير من الأفكار والبرامج.

وقدم المشاركون ثلاثين فكرة تطوعية عرضت جميعها لعمليات التقييم والفحص المستمر، ترشح منها تسعة اعمال الى المرحلة ماقبل النهائية وتم الاعلان عن فوز ثلاثة منها في الحفل الختامي، اعتبرها القائمون على البرنامج منسجمة مع مبادئ البرنامج الهادفة الى خدمة المجتمع من خلال تقديم المعرفة بأشكال تجذب الزوار. وتعد هذه المشاريع إحدى المهام الاضافية لما يقوم به متطوعو إثراء المعرفة بجدة من دور كبير أثناء البرنامج، لكنهم اختاروا ايضًا أن يكون لهم أثر بموقع البرنامج وتفاعل الزوار مع مشاريع المتطوعين وقدموا لهم شكرهم على الأفكار الرائعة والمعلومات القيمة والصورة الجميلة التي تركها متطوعو أرامكو السعودية في أذهان الزوار.

وأشاد عضو لجنة التحكيم نجيب الزامل، بالمستوى الكبير الذي قدمه متطوعو برنامج إثراء المعرفة 2014 بجدة من حيث الاستعداد والحماس والاحترافية في الأداء منوهاً الى أهمية الاستفادة من بعض التجارب الموجودة لتكتمل روح الشباب بالخبرة المطلوبة.

واعتبرت عضو لجنة التحكيم الدكتورة عائشة نتو أن المعايير هي من فصلت في ختام التصويت، وأبدت بالغ سعادتها وهي تعيش تلك اللحظات بين كوكبة من المبدعين والمبدعات، الذين قدموا نموذجا متميزاً في تخطيهم للعقبات.

وقالت نتو "البرنامج يهدف بالدرجة الأساسية إلى تمكين الشباب والفتيات للإسهام في خدمة المجتمع من خلال أفكارهم وأطروحاتهم".

رئيس برنامج أرامكو السعودية للعمل التطوعي، خالد الحازمي أبدى بالغ سعادته تجاه نجاح تجربة المشاريع التطوعية التي تم اطلاقها ضمن البرامج المصاحبة لمتطوعي برنامج أرامكو السعودية لإثراء المعرفة بجدة، وأوضح "تهدف بالدرجة الأساسية إلى تمكين الشباب والفتيات من الإسهام في خدمة المجتمع من خلال أفكارهم وأطروحاتهم ضمن الإشراف العام عليهم" وأضاف "العمل على رفع مهارات التقديم والعرض وإدارة المشاريع لدى متطوعي إثراء المعرفة، للانتقال لمرحلة أخرى من مجالات العمل التطوعي والدور الكبير الذي يقدمه الشباب والفتيات".

صاحبة المركز الأول ورائدة المجموعة التطوعية الدكتورة غالية الحربي أكدت بأن التنافس كان شديدا بين الفرق وان جوا من البهجة والقلق ساد قبيل لحظات إعلان النتائج النهائية.

وعبر صاحب المركز الثاني المتطوع صالح السلمي عن بالغ فرحته بالاهتمام بالتغيير البسيط والمستمر في الافكار التي يقدمها المشاركون.

وقالت صاحبة المركز الثالث المتطوعة ثناء القرشي إن التعاون بين أفراد المجموعة أسهم في التغلب على جميع الصعاب.