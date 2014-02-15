«بارزاني» و«أردوغان» يبحثان العلاقات الكردية التركية

اجتمع رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في إسطنبول، الجمعة، مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة الأنباء الكردية «باسنيوز» أن موضوع تصدير النفط الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا تصدر المحادثات بين الجانبين.

وتأتي زيارة «بارزاني» إلى تركيا قبل زيارة أخرى له إلى بغداد بعد الأحد، لبحث قضيتي الموازنة الاتحادية والنفط مع مسؤولي الحكومة الاتحادية.

وكانت رئاسة حكومة إقليم كردستان، قد أعلنت الجمعة، أن مباحثات «بارزاني» و«أردوغان» في إسطنبول، تناولت ملف الطاقة والتطورات في المنطقة.