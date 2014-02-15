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زعيم حزب مغربي يهدد بالانسحاب من حكومة «بنكيران»

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هدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إمحند العنصر، بالانسحاب من الائتلافية، التي يقودها عبد الإله بنكيران، إذا لم يؤخذ برأيه فيما وصفه بـ«القرارات الكبرى».

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة بالعاصمة المغربية الرباط، قال «العنصر»: «إذا شعرنا بأننا لا نعامل كشريك في القرارات الكبرى، خصوصا القرارات التي تمس الطبقات الشعبية، فبطبيعة الحال، سيكون لنا رد فعل قد يذهب إلى حد الانسحاب من الحكومة».

وشدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية على أن حزبه شارك «عن قناعة في حكومة بنكيران الأولى بعد دراسة العرض الذي قدم إلينا واقتناعنا بأن المشاركة في الحكومة من مصلحة الحزب والبلاد ودعم للتجربة الديمقراطية التي يعيشها المغرب، الفريدة من نوعها في العالم العربي»، قبل أن يضيف: «ودخلنا كذلك عن قناعة للحكومة الثانية».

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