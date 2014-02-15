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«بنتاجون»: الجيش الأمريكي لن يستهدف السجناء الأفغان المفرج عنهم

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قال الجيش الأمريكي إنه لا يستهدف بشكل فعال أيًّا من المعتقلين الـ65 الذين أفرجت عنهم حكومة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي ولكنه حذر من أنه إذا عاد السجناء المفرج عنهم للقتال «فسيفعلون ذلك على مسؤوليتهم».

وعلى الرغم من الاحتجاجات الامريكية القوية أفرجت حكومة كرزاي عن المعتقلين، الخميس، في أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين واشنطن وكابول بعد حرب استمرت 12 عاما.

وحذر الجيش من أن بعضهم قتل جنودا أفغانا وأجانب ويشكلون الآن تهديدًا جديدًا، في نفس الوقت قال الأميرال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن السجناء المفرج عنهم «لا يعتبرون أهدافًا الآن».

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