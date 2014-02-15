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«سيلفاكير» يرحب بدعوة أسرة «نغوندينق» شباب النوير للتوقف عن قتال الحكومة

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رحبت حكومة جنوب السودان، الجمعة، بالبيان الذي أصدرته أسرة «نغوندينق»، المنجم الشهير لقبيلة النوير، دعت فيه مقاتلي القبيلة للتوقف عن قتال .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان، أتينج ويك اتينج، في جوبا.

وقال ويك اتينج: «الرئيس سلفاكير ميارديت يرحب ببيان أسرة (نغوندينق) الذي يدعو شباب النوير الذين يحاربون الحكومة اعتمادا علي أسطورة جدهم التاريخية إلي عدم الانسياق وراء تلك الدعوات، والحكومة تقدر جهود الأسرة في الدعوة إلى السلام والاستقرار بجنوب السودان».

وأوضح أنه في الأيام الثلاثة الماضية قامت أسرة منجم النوير «نغوندينق» بإصدار بيان تدعو فيه شباب النوير لإيقاف الحرب الدائرة الآن، وألا يتم استغلالهم من قبل مجموعة ريك مشار.

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