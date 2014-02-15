اتحاد المصريين بالسعودية يحتفى بضيوف "مهرجان الجنادرية" المصريين

احتفى الاتحاد العام للمصريين بالسعودية بضيوف الشرف من الإعلاميين والفنانين والأدباء المصريين، الذين يحضرون حاليا مهرجان الجنادرية 29، الذى يقام بالعاصمة السعودية الرياض.

أقام الاتحاد مأدبة غداء للضيوف بأحد المزارع بالرياض حضره كل من المخرج الكبير الأستاذ جلال الشرقاوى، والشيخ أسامة الأزهرى والإعلامى الصحفى عبد الرحيم على وأمير شعراء دورة أبو ظبى 2013 الدكتور علاء جانب والشاعر الكبير هشام الجخ.

وقد حضر الحفل جمع غفير من أسر الجالية المصرية بالرياض، وعدد من أعضاء الاتحاد يتقدمهم المهندس إمام يوسف رئيس الاتحاد ومحمد الشرقاوى نائب ريس الاتحاد ومحمد شاهين الأمين العام ومحمد الجندى أمين الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد هانى الفقى وبهاء ماضى وأحمد عوض وسالى محمد.

وأعرب المهندس إمام يوسف عن اعتزاز الاتحاد العام للمصرين بالسعودية وترحيبه بالضيوف، معتبرا أن وجود هذه القامات فى ضيافة مملكة الإنسانية المملكة العربية السعودية فى هذا المهرجان الثقافى الكبير يعتبر مصدر فخر لكل مصرى على أرض المملكة.

وأضاف يوسف أن الاتحاد منذ اللحظة الأولى لوصول الضيوف على أرض المملكة قام بتكليف كوادره ومجلس إدارته بخدمة رموز مصر من ضيوف شرف المهرجان، معتبرا أن خدمة هؤلاء الرموز يعتبر مصدر فخر واعتزاز للاتحاد، فى إطار متابعته الدائمة لما يجرى على أرض الوطن، وهدفه الراسخ فى خدمة أبناء مصر فى المملكة فى كل الأحوال والظروف بقدر ما يملكه من إمكانات وقدرات.

وفى حوار مفتوح قام الضيوف بمناقشة واستعراض الظروف التاريخية التى تمر بها مصر حاليا مع أبناء الجالية، مؤكدين أن كل مصرى فى الخارج يجب أن يكون مطمئنا على أن مصر الآن فى أيد أمينة، وأن مصر ستتمكن بإذن الله من تخطى الظروف الصعبة التى تمر بها حاليا، طالما استمر الشعب المصرى فى تكاتفه ووحدته خلف قيادته، وأن خطوات خارطة المستقبل تسير كما رسم لها، معتبرين أنها الضمان الأول للعبور بمصر والانطلاق بها إلى آفاق المستقبل الذى يحلم به كل مصرى خارج مصر وداخلها.

وألقى الشعراء الحضور أمير شعراء دورة أبو ظبى 2013 الدكتور علاء جانب قصيدتين واحدة بالفصحى(أحلام الغربة) والثانية بالعامية (هايدى)، كما ألقى الشاعر الكبير هشام الجخ قصيدة (أنا إخوان) وقصيدة (نانا) وأمتع الموسيقار محمد زويل الحضور بالأغانى الوطنية وأنغامه المتميزة بالعود.

وحضر اللقاء من رموز الجالية وأعضاء الاتحاد بالرياض المستثمر المصرى الأستاذ صلاح حماية والقاص الأستاذ محمد يوسف والمستشار محمد مصطفى، وم. أشرف صابر والموسيقار الأستاذ محمد زويل وم. علاء خضرى والأستاذ كمال عتمان ومحمد مغازى منسق تمرد، والأستاذ محمود عاطف وشريف التازى من أعضاء حملة تمرد وجمع غفير من أبناء مصر.