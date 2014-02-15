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انهيار جدار بمنجم ذهب في كولومبيا يتسبب في محاصرة عماله

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انهيار جدار بمنجم ذهب في كولومبيا يتسبب في محاصرة عماله انهيار جدار بمنجم ذهب في كولومبيا يتسبب في محاصرة عماله

منجم ذهب – أرشيفية

أعلنت السلطات الكولومبية انهيار جدار بأحد مناجب الذهب غير القانونية في جنوب شرق البلاد، ما تسبب في محاصرة عدد من عماله.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن المنطقة التي تضم المنجم كانت متأثرة بمياه الأمطار، فيما كان المنجم في الهواء الطلق، حيث تسببت الأمطار في حدوث الانهيار.

وأوضح المتحدث باسم الصليب الأحمر في كولومبيا مارينسون بويتراجو أن عدد المحاصرين داخل المنجم يبلغ 15، وذلك في الوقت الذي أفادت فيه مصادر أمنية في بأن عددهم 5 فقط.

وأشار بويتراجو إلى أن 31 شخصا أصيبوا جراء الحادث الذي وقع في بلدية “سانتا باربارا دي إيسكواندا” التابعة لولاية “نارينو”.

وقد قامت القوات الجوية الكولومبية بإرسال مروحيتين لإجلاء المصابين.

أ ش أ

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