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إصابات جوندوجان تمنع ريال مدريد من مفاوضته

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إصابات جوندوجان تمنع ريال مدريد من مفاوضته إصابات جوندوجان تمنع ريال مدريد من مفاوضته

أرجأ ريال مدريد مفاوضاته مع لاعب الوسط الالماني إيكاي جوندوجان لاعب بروسيا دورتموند بسبب كثرة إصاباته.

اللاعب تألق في الموسم المنصرم وخطف أبصار ريال مدريد الذي يبحث عن لاعب وسط، صاحب قوة دفاعية وإمكانيات كبيرة في التمرير بالوقت نفسه.

وبحسب صحيفة ماركا فإن ريال مدريد حدد جوندوجان كهدف أساسي له في الصيف المقبل، حتى جاءت إصابات متكررة للاعب الوسط صاحب الأصول التركية.

إصابات جوندوجان في الظهر جعلت ريال مدريد يراقب الموقف، ويرجئ المفاوضات حتى يطمئن على أن اللاعب لا يعاني شيئا مزمنا.

ويبحث ريال مدريد في الصيف المقبل عن دعم لخط وسطه يضاف لأسير إيارامندي ولوكا مودريتش وسامي خضيرا وشابي ألونسو.

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