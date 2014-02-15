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قائد لاتسيو يهرب من الفضيحة إلى أمريكا؟

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قائد لاتسيو يهرب من الفضيحة إلى أمريكا؟ قائد لاتسيو يهرب من الفضيحة إلى أمريكا؟

(/أ ش أ/) - اللاعب الذي جذب أنظار أغلب الأندية الإيطالية الكبرى طوال سنوات ماضية، ستيفان ماوري نجم لاتسيو قد يرحل للدوري الأمريكي لنادي مونتريال امباكت في الصيف.

كان قائد البيانكوسيليستى قد عاد لتوه للمشاركة فى المباريات بعد انتهاء فترة إيقاف استمرت تسعة أشهر لتورطه فى فضحية التلاعب فى نتائج المباريات وربما يكون مستقبله بعيدا عن الدورى الايطالى فى الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "ستامبا " أنه قد ينتقل الى القارة الامريكية اذا لم يتم الاتفاق على تمديد عقده مع نادى لاتسيو.

وتؤكد الانباء أن نادى مونتريال مهتم باتمام الصفقة التى ان اكتملت سوف تشهد انضمام ماورى صاحب الـ34 عاما لمواطنيه ماتيو فيرارى وماركو دى فايو بجانب اللاعب السابق فى انتر المدافع نيلسون ريفاس.

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