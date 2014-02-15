الوقت يلعب في صالح أنشيلوتي

(/أ ش أ/) تناولت صحيفة ماركا الاسبانية اليوم الجمعة التطور الملحوظ الذى شهده أداء ريال مدريد فى الآونه الاخيرة، مشيرة إلى أن المدير الفنى الايطالي كارلو انشيلوتى أثبت فى هذه الفترة اكثر من اي وقت سابق أنه على صواب وأن الوقت كان يمضي فى صالح الملكي.

وإستعرضت الصحيفة فى تقرير خاص العديد من الجوانب حيث أوضحت النتائج أن النادي نجح فى الصعود لقمة ترتيب الدوري مشاركة مع ناديي برشلونة واتلتيكو مدريد وصعد لنهائى كأس اسبانيا ليلاقي غريمه الكتالوني كما يستعد لخوض لقائي دور الـ16 لدورى الأبطال.

فى الوقت نفسه، اقترنت النتائج بتحسن كبير فى مستوى الأداء حيث أصبح الفريق يقدم كرة أجمل ونجح انشيلوتي فى تحقيق التوازن فى اداء الفريق.

ونجح المدير الفني الإيطالي فى إيجاد الحل السحرى المتمثل فى الثنائى مودريتش وشابي الونسو من أجل السيطرة على منطقة الوسط فى ظل المستوى الممتاز الذى يقدمه الاول يدعمه الثانى بخبرته وتجربته الطويلة.

كما يعد خيسي من أبرز مكاسب المرحلة وترى ماركا أنه لو ظل البرتغالى جوزيه مورينيو مدربا للفريق كان من المرجح أن يغادر الصاعد بقوة القادم من جزر الكنارى صفوف النادي الملكي.

ولكن أنشيلوتي بدأ يمنحه مزيدا من فرص المشاركة تدريجيا واصبح الآن عنصرا لاغنى عنه فى الفريق.

كما يحسب لانشيلوتى إيجاد المنافسة القوية بين الحارسين دييجو لوبيز وايكر كاسياس من حيث تقسيم المشاركات بينهما فى الدورى والكاس ودورى الابطال ، وهو مانعكس على مستوى الحارسين وندرة الاهداف التى يتلقاها مرمى الفريق.