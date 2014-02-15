لافيتزي يلمع في فوز ثلاثي لسان جيرمان

قاد إيزكيل لافيتزي نجم باريس سان جيرمان قوات فريقه للفوز بثلاثة أهداف دون رد على فالنسيان في الدوري الفرنسي مساء يوم الجمعة.

لافيتزي سجل هدفا جميلا وكان النجم الأبرز في المباراة التي شهدت إحراز زلاتان إبراهيموفيتش لهدف أخر.

وسجل كاجليمرشر مدافع فالنسيان هدفا في مرماه رافعا النتيجة لصالح سان جيرمان إلى ثلاثة.

هدف لافيتزي جاء من تصويبة للأرجنتيني القادم من نابولي، والذي كان على بعد خطوات من العودة للكالتشيو في يناير لإنتر ميلان.

ثم أحرز إبرا الهدف الثاني من كرة ثابتة اصطدت بمدافع من الفريق المنافس لسان جيرمان وغيرت الكرة اتجاهها مانحة رفاق السويدي هدفا.

وبذلك يرفع سان جيرمان رصيده لـ55 نقطة في صدارة الدوري.

ويأتي موناكو ثانيا بـ50 نقطة وكل فريق من الاثنين خاض 25 مباراة.