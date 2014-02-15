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بالفيديو - هدف خارق لبالوتيلي ينقذ ميلان

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بالفيديو - هدف خارق لبالوتيلي ينقذ ميلان بالفيديو - هدف خارق لبالوتيلي ينقذ ميلان

ميلانو، (إفي): بهدف رائع فاز ميلان بفضل نجمه ماريو بالوتليلي على حساب بولونيا في الدوري الإيطالي مساء يوم الجمعة.

وحقق ميلان اليوم فوزا هاما في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز هدف المباراة الوحيد ماريو بالوتيلي نجم هجوم "الروسونيري" بتسديدة رائعة من على بعد 40 متر خارج منطقة الجزاء على الجانب الأيمن لتسكن شباك الحارس.

وبهذا الفوز يصعد ميلان للمركز التاسع برصيد 32 نقطة، ويأتي بولونيا في المركز الـ16 برصيد 21 نقطة.

وقد تكون تلك المباراة هي خير استعداد للميلان قبل مباراة أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم، خاصة بعد إنهاء فترة النتائج المترنحة في الآونة الأخيرة.

شاهد الهدف بالضغط على هذا الرابط..

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فيديو اليوم السابع

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