تكرّيم 4 متميزين في شرطة أبوظبي

كرّم اللواء خليل داوود بدران، مديرعام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، في مكتبه 4 موظفين متميزين، من منتسبي الإدارة العامة للمالية والخدمات؛ وذلك ضمن جائزة الموظف المثالي، تقديراً لمجهوداتهم المتواصلة، والتي أسهمت في تحقيق قفزات تطويرية في بيئة العمل الشرطي.

وأكد حرص واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على تحفيز منتسبي الشرطة المتميزين وتقدير مجهوداتهم؛ للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني إلى الأفضل دوماً؛ ووفقاً لأفضل المعايير العالمية المتقدمة.

وأشاد اللواء بدران، في كلمة وجهها للمكرمين، بنتائج مجهوداتهم الكبيرة؛ وحرصهم على العمل ضمن فريق واحد، لمواصلة مسيرة التميّز والعمل المثمر أثناء أداء واجباتهم والمهام المنوطة إليهم.

وشمل التكريم النقيب راشد النيادي من إدارة الشؤون المالية، والمساعد أول عثمان الزعابي، والشرطي سلطان البادي من إدارة النوادي، والإداري أسماء الشكيلي من قسم التخطيط الاستراتيجي.