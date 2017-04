نيويورك تودع أسبوعها بعروض ساحرة

وأخيرا أطفأ أسبوع نيويورك أنواره واغلق منصاته بعد ثمانية أيام من العروض التي كانت تبدأ في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي بعد التاسعة مساءا وبوتيرة متواصلة لا تتوقف , ولا يمكن ان نودع هذا الأسبوع دون ان نتوقف عند يومه الأخير الذي يشبه العسل في قعر القاروة , فقد جمع ثلاثة عروض لا يمكن تجاوزها او تخطيها ونعني بها عرض المصمم Marc Jacobs الذي كان الجميع بإنتظار ما سيقدمه في أول مجموعة له بعد تركه دار Louis Vuitton وقد كان عرضه مثل مسرحية رومانسية حالمة , فقد تهادت العارضات تحت سماء صناعية مطرزة بالغيوم البيضاء ترافقهن موسيقى هادئة لأغنية شهيرة تقول كلماتها : Happy days are here again," في إشارة الى الحقبة الجديدة التي يعيشها المصمم , أما المجموعة نفسها فقد كانت ناعمة وساحرة وغامضة فيها كثير من الفساتين الضيقة وطبقات الحرير والشيفون بالألوان الباستيلية المغبرة مع تزيينات تشبه كرات الثلج الصغيرة وقد اعتمد المصمم كثيرا على الكشاكش والطبقات المتداخلة التي تكمل مشهد الغموض الذي اكتنف العرض .وقد لاحظنا ديمقراطية المصمم في تعامله مع الجمهور حيث اجلس الجميع في الصف الأمامي ووضع زهرة زنبق عند كل مقعد , وقد اعجبتنا الفكرة كثيرا وجذب انتباهنا أيضا الصمت الذي اطبق على المكان والترقب الذي كان عنوان هذا العرض , ولم يخف المصمم هواجسه وهو يدخل حقبة جديدة في حياته المهنية حيث قال واصفا مشاعرة : " انا خائف بعض الشئ . ولا اكون صادقا اذا جلست في الصفوف الأمامية وتظاهرت باني في منتهى الثقة.هنال شئ من الخوف الصحي الذي كان يتملكني وانا اعد مجموعتي وفي بعض الأيام الجيدة اقول بان الامر سيكون رائعا وفي أيام أخرى أكون بحاجة إلى مكان اختبئ به ولكن على كل حال أنا الآن بوضع جيد وان الأمور كانت رائعة ".بعدها نتوقف عند عرض دار Calvin Klein الذي طغت عليه الخطوط التسعينية والثياب والمعاطف الناعمة ولعل ما يميز هذا العرض هو الظهور الكبير للوجوه الجديدة من جيل العارضات الشابات , وأخيرا نشير إلى العرض الثالث للمصمم Ralph Lauren الذي ادهشنا بخمسة وعشرين طلة انقسمت ما بين نيونية الألوان وشبابية المزاج والأخرى الكلاسيكية المستوحاة من الإرث التقليدي الأمريكي.

وإليك بعض ما قدمته نيويورك في يومها الأخير الذي سبق إنتقال الأضواء إلى العاصمة لندن التي تشهد الآن عروض يومها الأول من أسبوعها الذي يستمر لخمسة أيام وستكون لنا معها وقفات لننقل لك أهم ما ستقدمه هذه المدينة التي تتنفس الموضة .