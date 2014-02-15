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مخرج سنووايت والأقزام السبعة: “القاهرة” مسرح مفتوح يلهب حماس نجوم العالم

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مخرج سنووايت والأقزام السبعة: “القاهرة” مسرح مفتوح يلهب حماس نجوم العالم مخرج سنووايت والأقزام السبعة: “القاهرة” مسرح مفتوح يلهب حماس نجوم العالم

جرهام فورست في مؤتمر صحفي – أرشيفية

قال جرهام فورست مخرج العرض المسرحي سنووايت والأقزام السبعة أن القاهرة محطة حلم وطموحات لكل فنان محترف ولديها الإمكانات التقنية والكوادر المتخصصة لتفعيل نشاط المسرح العالمي وأن القاهرة تمثل مسرح طبيعي مفتوح يلهب الحماس لنجوم العالم.

وأكد فورست علي أن “بياض الثلج والأقزام السبعة” هي أسطورة تتناقلها الأجيال عبر سنوات طويلة ولاتزال تلقى الاهتمام وأنه من هنا كان لابد من ابتكار محاور متنوعة في صياغة القصة التي تم تقديمها من قبل على شكل أفلام سينمائية وكرتونية ورسومات للروايات المكتوبة.

من جانبه أشار محمد رضا أحد منظمي العرض المسرحي إلي أنهم تلقوا طلبات من عائلات من جميع أنحاء الجمهورية لحضور المسرحية، لافتًا إلي أنه سيتم تنظيم عروض إضافية لطلاب المدارس والجامعات من القاهرة والاسكندرية وأن العروض بشكل عام ستبدأ فى الأول من مارس ولمدة ستة أيام بنظام عرضين يوميًا “عرض صباحي وعرض مسائي”، حيث يستمر العرض الواحد لمدة ساعتين.

يذكر أنه سيتم تقديم المسرحية البريطانية «سنووايت والأقزام السبعة» على مسرح خوفو بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، اعتبارا من يوم 1 مارس إلى 6 مارس بمشاركة 25 فنانًا حيث يقدم هذا العرض الضخم فى الشرق الأوسط لأول مرة فى إطار دعم ثقافة مسرح الطفل.

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