5 حكام جزائريين يشاركون فى معسكر بمصر

(/أ ش أ/) - يشارك خمسة حكام جزائريين فى معسكر لحكام اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم تستضيفه مصر خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجارى فى إطار التعاون بين الاتحاد المصري واتحاد شمال إفريقيا.

كما يشارك فى المعسكر حكام من مصر وليبيا والمغرب وتونس حيث سيتلقون محاضرات وتدريبات عملية بإشراف الحكم الدولى الأسبق عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية والمغربى محمد كزاز.

ومن المقرر ان تختتم الدورة بتوزيع شهادات خلال حفل يقام مساء اخر ايام المعسكر وبحضور محمود الهمامى أمين عام اتحاد شمال افريقيا ونائبه رضا كريم.

والحكام الجزائرييين الخمسة هم " عبد الرزاق حلالشى وعبد الرزاق اعراب ومحمد سعيدى ومحمد زين واحمد شرشار".