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هشام جنينة: 30 عامًا من فساد مبارك لا تقارن بمخالفات مرسي

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رفض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المقارنة بين فساد الرئيس المخلوع حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسى، قائلا: «لا يمكن المقارنة بين فساد سنة بفساد 30 سنة، فمرسى ارتكب عددا من المخالفات المالية، ولكنها لا تقارن بمخالفات مبارك».

وأضاف «جنينة»، في حواره لقناة «أون تي في»، مساء الجمعة، أن «أبرز قضايا الفساد التيىارتكبت في مؤسسة الرئاسة أثناء حكم مرسى تمثلت في قيامه بانتداب مستشارين كانوا يتقاضوا رواتبهم في وظائفهم، بالإضافة إلى المكافأة المالية التي كانوا يحصلون عليها من مؤسسة الرئاسة».

وأشار إلى أن «دستور 2013 جعل الجهاز المركزي للمحاسبات يتمتع باستقلال تام، فجعله مستقل عن رئاسة الجمهورية وجعل منصب رئيس المركزي للمحاسبات محصن، فأصبح غير جائز عزله، إضافة إلى أنه أخضع مجلس الشعب تحت الرقابة المالية».

الأجهزة الأمنية تسيطر على وسائل الإعلام فى وتوجهه، ما يتسبب فى التغاضى عن الفساد الذى يحاول الشرفاء مواجهته، موضحًا أن «الفساد مستشري في الدولة، وعندما نقوم بمواجهته نجد مقاومة شديدة منه، وتتم محاربتنا بصورة شرسة من قبل بعض وسائل الإعلام الذى يعتبر أول حائط صد للفساد».

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