وفد صيني يطلع على تقنيات المحطة «الكهروضوئية»

استقبلت هيئة كهرباء ومياه دبي وفداً رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية ضم عدداً من رؤساء ومديري كبرى شركات الطاقة في الصين، وذلك بهدف الاطلاع على "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" والتعرف على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية وأفضل الممارسات العالمية التي يتبناها المجمع وفرص الاستثمار منها.

وكان في استقبال الوفد الزائر منصور السويدي، نائب الرئيس لمشاريع إنتاج الطاقة، وسعيد الأغبري، نائب الرئيس مجمع 3، وماجد عبدالله، مدير أول الشؤون الادارية (الامن، الإطفاء).

واطلع الوفد الزائر على آلية عمل المشروع الأول من محطة الطاقة الكهروضوئية بسعة 13 ميجاواط- والذي يعد أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة.

وقدم مسؤولو الهيئة شروحات مفصلة حول مراحل تشييد المجمع والتقنيات الحديثة المستخدمة فيه، كما استعرضوا أمام الوفد الزائر آلية دعم المجمع لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 والهادفة إلى تدعيم التوجيه الاستراتيجي لإمارة دبي نحو تأمين طاقة مستدامة وتحسين الفعالية في الطلب وتنويع مصادر الطاقة لتصبح مزيجاً من الغاز الطبيعي بنسبة 71%، والطاقة النووية بنسبة 12%، والفحم النظيف بنسبة 12%، والطاقة الشمسية بنسبة 5%، وخفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وأشاد الوفد الصيني بالقفزة النوعية التي حققتها الهيئة في مجال الطاقة الشمسية، وأكد على أهمية تعزيز سبل التعاون مع الهيئة في مجالات الطاقة المتجددة.