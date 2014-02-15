خليفة المحرزي .. 1200 ساعة تطوع سنوياً

للكثير من الناس أهداف خاصة، هموم فردية، أحلام ضيقة الطموح، ومعتقدات تدعو الى التحوط على الذات، وعدم هدر الوقت والجهد خارج سور مصلحتها، لكن المستشار الأسري خليفة المحرزي رئيس شعبة أول- جودة الجودة في القطاع الاداري في محاكم دبي، بعيد عن هذه الصفات، ومؤمن بأهمية التفكير بصوت مرتفع، وهجر"الأنا"، لخدمة المجتمع ككتلة واحدة، بعيدا عن الفئوية، والمآرب الشخصية.

لدى المحرزي هدف طويل الأمد ،حلم كبير و"مشروع عُمرٍ"، كما يسميه، وهو "ايجاد ثقافة جديدة لدى المجتمع، وخصوصا الأسرة، وتعزيز الممارسات ذات الفائدة الايجابية، من خلال نشر ثقافة العمل الاجتماعي، والتقليل من الانعزال الفردي الذي بدأ يطغى على المجتمع".

التطوع أولاً

"العمل التطوعي من أجل تحسين الممارسات الأسرية"، يتصدر اهتمامات المستشار المحرزي ، بعد الدوام، وصاحب أكبر حصة من وقته بعد أسرته، ويهب له أكثر من 1200 "ساعة" سنويا، سواء من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التي يعقدها، أو عبر تقديم الاستشارات ذات الصلة. المستشار الأسري يملك ويدير مركزا متخصصا في التدريب والتطوير ضمن مبادرات الشيخ محمد بن راشد لمشاريع الشباب، سخره لنشر الثقافة المجتمعية، والمعرفة التي هي جزء من رؤيته الخاصة وهي" نشر المعرفة في كل مكان..في كل زمان.. لأي كان"، بالتعاون مع أعضاء "المجلس الاستشاري الاسري" الذي قام على تأسيسه، خدمة لهدفه السامي وهو "تعزيز وتنمية الاستقرار الاسري في ظل المتغيرات التي تشهدها المجتمعات العربية".

تفرد الجمعة

أما الأسرة فلا ينازعها أحد في البرنامج الخاص للمستشار المحرزي، فهي مركز اهتمامه، ومنها ينطلق الى المجتمع، واليها يعود، وبقربها يهنأ ويسعد، ومن دونها يفقد بوصلته التي توصله الى شاطئ اهدافه واحلامه.

يوم الجمعة بالنسبة له يحمل "جينات خاصة"، وسمات متفردة، ففي صباحه يذهب لزيارة أرحامه وأقاربه، ثم الى عزبته الكائنة في منطقة السرة في أم القيوين، وفي ضحاه يتوجه لشراء السمك من سوق الامارة نفسها، ثم يعود ثانية للبيت للاستعداد للصلاة، قبل أن يتوجه هو وأفراد أسرته الى بيت الوالدة التي يجتمعون معها على مائدة الغداء، بحضور أخواته التسع اللواتي يحرصن على عدم الغياب عن حميمية التحلق حول "من الجنة تحت أقدامها"، وفي مسائه يخرج هو والزوجة والأبناء للقيام ببعض الأنشطة الــعائلية والترفيهية التي تتمحور حول التواصل الاسري.

هوايات

وبالاقتراب الى هوايات المحرزي، نجد أن رياضة ركوب الخيل، زعيمتها، ثم كرة القدم التي يحرص على لعبها أسبوعيا ضمن فريقين مشكلين من أفراد أسرته وعائلته، الذين يتنافسون على "كأس التحدي"، المصنوع من ذهب الألفة والمحبة، على حرارة دفء التواصل بين أفراد العائلة، بالإضافة الى هوايتي السباحة وصيد السمك اللتين يخرج اليهما في رحلات مع أصدقائه. أما الاجازات السنوية فيخصصها المستشار خليفة للسفر مع الأسرة خارج الدولة، ويتم اختيار البلد الذي سيزورونه قبل الموعد بستة أشهر، وبعد التحضير للبرنامج التفصيلي طوال أيام الرحلة من أجل التمتع بها واستغلالها بالصورة المثلى.

الكتاب الخامس عشر

تأليف الكتب، حاضر بقوة في مفكرة رئيس شعبة الجودة في القطاع الاداري، ويحتل أولوية كبيرة فيها، حيث انتهى للتو من تأليف الاصدار الأخير من مجموعة" الحب ثلاثة أركان"، وهو الكتاب الخامس عشر ضمن سلسلة الاصدارات التي خصصها للحديث عن كل ما يتعلق بالأسرة، بالتوازي مع التزامه بالسفر كل جمعة الى السعودية لتقديم برنامج مباشَر، على قناة بداية، ذي اتصال بحقل اختصاصه واهتمامه.

وفي أجندته اليومية، متسع لـ"خلوة" ينفرد فيها مع ذاته للمطالعة والقراءة، والتواصل مع أصدقائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة نقاشاتهم حول المسائل الأسرية، والاستفادة من أطروحاتهم وأفكارهم.