بطولة «فزاع» للصيد بالصقور 2 تشهد مشاركة خليجية قوية

تختتم اليوم فعاليات بطولة "فزاع" للصيد بالصقور 2 والتي أقيمت برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبتنظيم وإشراف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث تقام اليوم ختام منافسات العموم، وذلك في انتظار بطولة النخبة والتي من المقرر أن تقام في 19 فبراير الجاري، حيث الفائز فيها سيحصل على كأس بطولة "فزاع" للصيد بالصقور 2.

وشهدت منافسات أول من أمس والتي خصصت لمشاركات دول مجلس التعاون الخليجي، منافسات قوية بين أفضل الطيور التي جلبها الاشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، وتقام البطولة المخصصة للمشاركات الخليجية على مدى يومين متتالين وتشمل الجولات النهائية بدون المراحل التأهيلية. كما شهدت البطولة في اليوم الأول المخصص لدول مجلس التعاون الخليجي، مشاركة أكثر من 60 صقاراً في فئتي شاهين فرخ وشاهين جرناس كما برزت مدى قدرة الصقارين في المنطقة ودورهم الحيوي في إحياء التراث والاعتزاز بالإرث من خلال الاستمرار على ممارسة رياضة الصيد بالصقور.

وقد شهدت المنافسات حضوراً قوياً للصقارين القطريين، إضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة منهم الشاعر القطري المعروف حمد آل جميلة وعلي بن خاتم رئيس جمعية القناص القطرية ورئيس مهرجان قطر للصقور.

مشاركة فعالة

وقال رئيس اللجنة المنظمة سويدان بن دميثان: "نرحب بإخواننا من دول مجلس التعاون الخليجي ونشكر حسن مشاركتهم الفعالة التي ساهمت في إحياء تراثنا العريق.

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أقمنا الدورة الثانية من بطولة فزاع للصيد بالصقور بهدف منح الصقارين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في البطولة الأولى بسبب ذهابهم إلى القنص، فرصاً جديدة لإبراز مهاراتهم والاستمتاع بأجواء الرياضة الشعبية والتجمع في ظل منافسات قوية وروح رياضية عالية تصب جميعها في تعزيز موروثنا الشعبي".

من جهتها، قالت سعاد درويش مدير إدارة البطولات: "لطالما عهدنا مشاركة أفضل الصقارين من دول مجلس التعاون الخليجي. نقدم لهم الشكر والتحية على سعيهم الدائم لإثراء هذه الرياضة الشعبية التي نعتز بإحيائها في بلدهم الثاني الإمارات العربية المتحدة. لم نتوقع أن تكون انطلاقة اليوم الأول بهذا المستوى من الأداء العالي والنظام بالرغم من سرعة الرياح. وحرصنا في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على تقديم أفضل الخدمات وإدارة البطولة بشكل يليق بمستوى الدولة التي تستضيفها ونتطلع لمشاركات خليجية أكبر أوسع في المستقبل".

شكر

أعرب علي خاتم المحشادي رئيس جمعية القناص القطرية ورئيس مهرجان قطر للصقور والصيد الذي يحضر البطولة للمرة الأولى عن تقديره: "نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء وراعي هذه البطولات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي ولي عهد دبي على دعمه اللامحدود ورعايته الكريمة وجهده الذي يصب في المحافظة على رياضة الصيد بالصقور التي تعد إرثا إنسانيا، معنويا، غير مادي وهي شهادة نعتز بها كدول عربية وبتوثيقها على هذا الأساس لدى منظمة اليونيسكو.

وفي إطار جهودنا، طالبنا بإقامة اتحاد خليجي للصقور وبطولة تجرى سنوياً في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.