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حقيقة مرض زوجة أحمد السقا وتدهور صحتها!

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حقيقة مرض زوجة أحمد السقا وتدهور صحتها! حقيقة مرض زوجة أحمد السقا وتدهور صحتها!

انتشرت أخبار عديدة أمس تفيد بتدهور الحالة الصحية للسيّدة مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، واضطراره إلى وقف تصوير الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة"، من أجل مرافقتها إلى لندن لإجراء فحوصات طبية، بعدما عجز الأطباء في عن تشخيص حالتها.

"سيدتي نت" اتصل بمحمد حسن، مدير أعمال السقا، فقال إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائياً، وإنّ أحمد يواصل تصوير فيلمه على قدم وساق، كما أن زوجته السيدة مها أيضاً موجودة في مصر. وقد عبّر محمد عن دهشته من هذه الأخبار، وتساءل بالقول: "من أين يأتي الصحافيون بهذه الأخبار الغريبة، التي لا أساس لها إطلاقاً، وإنّما هي مجرد شائعات لا أكثر".

 

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