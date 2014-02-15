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أخيراً...فيفي عبده تفوز بمسلسل جنات!

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أخيراً...فيفي عبده تفوز بمسلسل جنات! أخيراً...فيفي عبده تفوز بمسلسل جنات!

بعد سلسلة طويلة من الاعتذارات، فازت الفنانة فيفي عبده ببطولة مسلسل"جنات"، الذي سبق للفنانة نيرمين الفقي الاعتذار عنه، مثلها مثل السورية جومانا مراد، بالرغم من أن المؤلف طارق البدوي نفى لـ"سيدتي نت"، في وقت سابق، أن يكون قد قام بترشيح مراد منذ الأساس.

وتستعدّ فيفي حالياً لبدء تصوير المسلسل، وتحاول ترتيب مواعيدها، خصوصاً أنها مرتبطة ببرنامج "أحلى مسا"، الذي تقدمه مع هشام عباس وسلمى الدالي، على الهواء مباشرة، عبر شاشة قناة mbc .

وتجسّد فيفي في المسلسل شخصية شبيهة كثيراً بالشخصيات التي سبق أن قدّمتها من قبل، سواء في أفلامها أو مسلسلاتها؛ فهي امرأة قوية، لديها أموال كثيرة، وتدخل في صراعات عديدة مع رجال الأعمال، وتتورط في بعض المشاكل والأزمات.

 

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