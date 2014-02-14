بالفيديو - 3 أهداف بتوقيع مصري تدعم صلاح في مواجهة سيتي

3 أهداف بتوقيع مصري سكنت شباك مانشستر سيتي تلهم محمد صلاح جناح تشيلسي الذي ينتظر المشاركة أساسيا لأول مرة أمام السيتزن يوم السبت.

صلاح جلس على مقاعد البدلاء ليشاهد فوزا رائعا لفريقه على مانشستر سيتي بنتيجة 1-0 في الدوري الإنجليزي.

ويوم السبت.. يتكرر الصدام ولكن هذه المرة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

التقارير الإنجليزية ترجح أن يبدأ صلاح لأول مرة في تشكيل تشيلسي الأساسي بعدما شارك كبديل أمام نيوكاسل ووست بروميتش في الدوري.

فجوزيه مورينيو المدير الفني للزرق قد يريح عددا من عناصره الأساسية قبل مواجهة جالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا، ويلجأ إلى صلاح مع أندريا شورلي كجناحين أمام سيتي.

وربما على الجناح المصري مراجعة هدفين مصريين سكنا شباك سيتي قبل مواجهة السبت، حتى تكون دافعا له للبزوغ حال المشاركة أساسيا، ومعهما هدف ثالث من صناعة مصرية.

صحيح أن سيتي لم يكن وقتها بنفس القوة التي وصل إليها الآن بعد بيع النادي لمستثمري الإمارات، إلا أن الأهداف الثلاثة تحتفظ بأهميتها.

يسترجعها معكم FilGoal.com ..

ميدو

سجل أحمد حسام "ميدو" هدفا مع توتنام هوتسبر في مانشستر سيتي في مباراة الجولة الـ21 من موسم 2005-2006.

فصاحب أطول تجربة احترافية مصرية في إنجلترا سجل هدفا في مرمى السيتزن في ثاني مواسمه في لندن.. وهو الموسم الذي سجل خلاله 11 هدفا.

وجاء هدف ميدو بعد خطأ دفاعي فادح من سيتي، ليستغل زميله الموقف ويمرر له ليضع المهاجم المصري الكرة في الشباك بهدوء.

وفاز توتنام بالمباراة بنتيجة 2-0.

عمرو زكي

الهدف المصري الثاني في شباك مانشستر سيتي كان بأقدام عمرو زكي.

البلدوزر انتقل إلى ويجان من الزمالك معارا في موسم 2008-2009 ، وسجل 10 أهداف في الدوري في انطلاقة كالحلم.. ولكنها في النهاية تحولت لكابوس بعدما توقف عند هذا الحد.

بالعودة إلى سيتي، سجل البلدوزر هدفا في فوز فريقه على سيتي 2-1 في مباراة الجولة السادسة من ركلة جزاء.

حسام غالي

لم يسجل غالي هدفا في شباك سيتي، ولكنه صنع هدفا رائعا سكن سباك السيتزن.

فتألق غالي مع فيينورد ونجاح ميدو مع توتنام، دفعا السبيرز للتفاوض مع نجم الأهلي وضمه في يناير 2006.

ولكن لم يتمكن غالي من اللعب قبل بداية موسم 2006-2007 بسبب الإصابة.

وشارك غالي توتنام الفوز على سيتي 2-1 في ملعب الاتحاد في ديسمبر 2006، بعدما صنع الهدف الثاني الذي سجله توم هودلستون من تسديدة رائعة.