أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أحمد عبد الحليم: مواجهة “إيه أس دوان” صعبة

Google+ Print
أحمد عبد الحليم: مواجهة “إيه أس دوان” صعبة أحمد عبد الحليم: مواجهة “إيه أس دوان” صعبة

 

أحمد عبد الحليم

أكد أحمد عبد الحليم مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أن مواجهه ايه أس دوان بطل النيجر ستكون صعبة فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الأحد المقبل.

وقال عبد الحليم فى تصريحات خاصة لوكالة “ONA” أن النيجر تعانى من نقص فى الأكسجين مما سيؤثر بالسلب على أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن الجهاز الفنى بقيادة ميدو طالبهم بنسيان نتيجة الذهاب والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء العودة.

يذكر أن عبد الحليم وطارق السيد كانا قد تغيبا عن السفر مع الفريق لظروف خاصة منعتهما من مرافقة البعثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا