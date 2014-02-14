أحمد عبد الحليم: مواجهة “إيه أس دوان” صعبة

أكد أحمد عبد الحليم مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أن مواجهه ايه أس دوان بطل النيجر ستكون صعبة فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الأحد المقبل.

وقال عبد الحليم فى تصريحات خاصة لوكالة “ONA” أن النيجر تعانى من نقص فى الأكسجين مما سيؤثر بالسلب على أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن الجهاز الفنى بقيادة ميدو طالبهم بنسيان نتيجة الذهاب والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء العودة.

يذكر أن عبد الحليم وطارق السيد كانا قد تغيبا عن السفر مع الفريق لظروف خاصة منعتهما من مرافقة البعثة.