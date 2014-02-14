القوى الكبرى تبدأ محادثات مع إيران الأسبوع المقبل

تبدأ القوى العالمية محادثاتها مع إيران الأسبوع المقبل للوصول إلى اتفاق نهائي لتسوية الخلاف النووي بين الجانبين سيكون السؤال الرئيسي أمام الغرب هو كيف يضمن أن تتخلى طهران عما يكفي من نشاطها النووي حتى يتأكد أنها لن تستطيع صنع قنبلة في أي وقت قريب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وإذا نجحت المفاوضات فإنها قد تضع نهاية لعداء استمر نحو عشر سنوات بين الغرب والجمهورية الاسلامية وتجنيب منطقة الشرق الاوسط شبح حرب جديدة.

ومع ذلك فقد يكون الفشل من نصيب رحلة البحث عن اتفاق بسبب الارتياب المتأصل لدى كل جانب في الاخر وهوة واسعة تفصل بين توقعات كل منهما. وقد قال الرئيس الامريكي باراك أوباما إن فرص النجاح لا تتجاوز 50 في المئة ووصف البعض رأيه بأنه متفائل.

ويقول الجانبان إن لديهما الارادة السياسية للتوصل إلى اتفاق سيمثل تسوية تاريخية سيكون لها آثار بعيدة المدى على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وتملك ايران بعضا من أكبر احتياطيات العالم من النفط والغاز ويمثل سكانها البالغ عددهم 80 مليون نسمة سوقا بامكانيات واسعة للشركات الاجنبية.

ويبدو أن الحكومات الغربية تخلت عن تمسكها بضرورة ان توقف ايران نشاط تخصيب اليورانيوم الذي يمثل ابرز الجوانب الخلافية في برنامجها النووي.

ويسلم الدبلوماسيون بصفة غير رسمية بأن نشاط ايران النووي بلغ مرحلة متقدمة يستحيل معها أن توافق طهران على وقفه بالكامل. وتخشى الدول الغربية أن يكون هدف ايران امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية.

إلا أنه في حين أن الغرب قد يسمح لايران بالاحتفاظ بقدرات محدودة على التخصيب فإنه سيسعى للحصول على ضمانات تتيح له التأكد من أن تستغرق أي محاولة لصنع قنبلة نووية وقتا طويلا يسمح برصدها ووقفها ولو من خلال عمل عسكري.