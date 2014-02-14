بالفيديو: أفضل وأغرب لقطات الأسبوع 9 من الدوري المصري

بعد نهاية الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز، شاهد لقطة الأسبوع و أفضل هدف وأفضل تصدي وأفضل آداء، مع أكبر فرصة ضائعة...
هدف الأسبوع: تسديدة رائعة من الغاني صامويل أوسو بعد تمريرة أحمد حمودي تهدي سموحة الفوز علي انبي.
لقطة الاسبوع: حارس الإنتاج نادر سعد ينجو من هدف بعد خطأ كوميدي!
صدة الأسبوع: علي فرج حارس الإتحاد يتألق ليمنع السيد حمدي من التسجيل من مسافة قريبة.
فرصة الأسبوع: ضربة جزاء ضائعة في الدقيقة 94 من لاعب المصري محمود عبد الحكيم كادت أن تحقق التعادل مع بتروجيت.
آداء الأسبوع: وادي دجلة يحقق الفوز الثالث علي التوالي ليصبح أكثر فرق الدوري تسجيلا للأهداف برباعية في مرمي الجيش.
مهارة الاسبوع: أحمد شرويدة لاعب الاتحاد يراوغ مدافعين من الأهلي بلمسة واحدة.