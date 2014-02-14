5 مستفيدين من انتقال صلاح إلى تشيلسي

ليس فقط محمد صلاح من استفاد بانضمامه إلى تشيلسي من بازل في أكبر انتقال في تاريخ الكرة المصرية.

بالتأكيد.. صلاح يستفيد فينا من اللعب تحت قيادة جوزيه مورينيو وفي فريق يتصدر الدوري الإنجليزي وينافس على دوري أبطال أوروبا.

ولكن من أيضا استفاد بانضمام صلاح إلى تشيلسي؟

صفحة تشيلسي على فيس بوك

انضمام صلاح لتشيلسي = مليون "لايك" في أسبوعين.

وقت التوقيع كانت صفحة تشيلسي تضم 21,967,000 معجب، ولكن بعد أسبوعين وصلت إلى 22,917,000 معجب، وفي زيادة مستمرة.

أصحاب المقاهي

دائما يجد أصحاب المقاهي زبائنهم وقت مباريات دوري أبطال أوروبا أو مباريات الدربي في الدوريات الأوروبية كريال مدريد وبرشلونة أو مانشستر يونايتد وأرسنال.

ولكن الآن يجد أصحاب المقاهي باب رزق جديد فتح لهم بانتقال صلاح إلى تشيلسي.

فأصبحت المقاهي ممتلئة لمتابعة مباراة تشيلسي أمام وست بروميتش في الوقت الذي لا تجد فيه مباراة دربي مدريد متابعين!

قنوات beIN

من الواضح أن الأموال التي اشترت بها الشبكة حقوق بث الدوري الإنجليزي "حلال"، فالمصريون الآن أصبحوا أكثر شغفا بمتابعة مبارياته.

فالشبكة ليست في حاجة الآن للدعاية بشكل مكثف لكأس العالم من أجل جذب المصريين للاشتراك قبل انطلاق المونديال في الصيف.

الاشتراك في مجموعة القنوات التي كانت تحمل اسم الجزيرة سابقا الآن أصبح هدفا لأغلب المصريين خاصة بعد التخلص من مشكلة القرصنة.

فالمقاهي حريصة على الاشتراك حتى لا تخسر زبائنها.. ومن يفضلون مشاهدة المباريات في المنزل أيضا.. وكله من أجل صلاح.

المواقع الرياضية

مما لاشك فيه أن المواقع الرياضية استفادت من انتقال صلاح إلى تشيلسي لتلهف المصريين على متابعة أخباره.

الكرة المصرية عانت الفترة الماضية بتوقف النشاط، وهو ما انعكس على نسبة متابعة المواقع الرياضية.. وحتى بعد انطلاق الموسم الجديد لم تستعد المواقع الرياضية أرقام المتابعة السابقة.

فالمصريون أحيانا يفضلون أن يحرز محترفا هدفا عن فوز فريقهم المفضل، وبالتالي انتقال صلاح إلى تشيلسي وانتقال شيكابالا إلى سبورتنج لشبونة يفيد المواقع الرياضية أكثر.

المقاولون العرب

وصلت مكاسب المقاولون من انتقال صلاح إلى تشيلسي إلى أرقام فلكية.. ربما تصل إلى 30 مليون جنيه.

لذلك لن يكون غريبا أن نجد لاعبا الموسم المقبل يفضل المقاولون عن الانضمام للأهلي أو الزمالك!