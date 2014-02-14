الجيزة تواصل تطوير المحور بتركيب كاميرات مراقبة

انتهت محافظة الجيزة من المرحلة الأولى لرفع كفاءة وتطوير محور 26 يوليو بعد نقل تبعيته من وزارة النقل إلى المحافظة، واعتباره من الطرق المحلية التابعة لها.

وقال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إن أعمال التطوير تضمنت رفع الأتربة من جانبى الطريق واستعدال الحواجز الخرسانية وتوفير مساحات خارج نهر الطريق لإنشاء مواقف لسيارات الميكروباص بدلاً من الوقوف العشوائى، وأكد أن المواطن يجب أن يشاهد إنجازات حقيقية وتغييرا جذريا فى السياسات والأفكار المطروحة لتحفيزه على المشاركة فى تنفيذ ما تبقى من بنود خارطة المستقبل خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف خلال جولته التفقدية للمحور، أمس، أن تكلفة المرحلة الأولى من التطوير بلغت 5 ملايين جنيه.

فى سياق آخر، أعلن الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، أنه بداية من الأسبوع المقبل ستشهد شوارع العاصمة دخول عدة أتوبيسات جديدة لهيئة النقل العام، حيث سيتم تسليم أول دفعة فى 23 فبراير الجارى، وسيستمر التوريد بمعدل من 30 إلى 50 أتوبيساً أسبوعياً ليصل العدد إلى 1500 أتوبيس جديد.

وقال المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى بالمحافظة، أمس، إنه سيتم افتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق البالغ طوله 7 كيلومترات أواخر إبريل المقبل بتكلفة حوالى 7 مليارات جنيه.