شركتان أمريكية وفنلندية ستدمران الاسلحة الكيميائية السورية

أعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، أنه تم اختيار شركة فنلندية وأخرى أمريكية للمشاركة في تدمير الترسانة الكيميائية السورية، في اطار خطة دولية للتدمير شهدت عدة انتكاسات حتى الان.

وقالت المنظمة ، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الاخبارية اليوم “إنها منحت عقودا لشركتين تم اختيارهما على اثر استدراج عروض يتعلق بنقل ومعالجة واتلاف عناصر كيميائية خطيرة وغير خطيرة.”

وستقوم الشركتان الفنلندية “ايكوكم”، والامريكية “فيوليا انفايرونمنتال سيرفيسز تكنيكال سوليوشنز”، فرع الشركة الفرنسية “فيوليا”، بتدمير قسم من ال500 طن من المنتجات الكيميائية من “فئة 2″ التي أعلنت عنها سوريا.

وكانت المانيا قد وافقت على تدمير 370 طنا من هذه الرواسب، الناجمة من تدمير العناصر الكيميائية لغاز الخردل، من جهة أخرى، وافقت بريطانيا على تدمير قسم من العناصر الكيميائية من “فئة 2″، اي 150 طنا.

> واعلنت سوريا انها تملك 1290 طنا من الاسلحة الكيميائية. ويفترض ان تنتهي عملية تدميرها في منتصف 2014.

يذكر ان خطة تدمير الترسانة الكيميائية السورية التي صادق عليها مجلس الامن الدولي، اعقبت اتفاقا روسيا امريكيا سمح بتفادي توجيه ضربة عسكرية أمريكية على سوريا بعد هجمات كيميائية دامية في اغسطس 2013 نسبتها واشنطن إلى النظام السوري.

أ ش أ