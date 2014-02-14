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«الحريري» في ذكرى اغتيال والده: لن يكون السنة في لبنان بيئة حاضنة للإهاربيين

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أعلن رئيس اللبنانية السابق، سعد الحريري، الجمعة، أن « تيار المستقبل»، الذي يتزعمه، سيتصدى للدعوات المشبوهة لزج اللبنانيين في حروب مذهبية، وأن السنة في لبنان لن يكونوا بيئة حاضنة لأي تنظيم إرهابي.

وقال «الحريري»، المقيم خارج لبنان، في كلمته، خلال احتفال أقيم في بيروت في الذكرى التاسعة لاغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، الجمعة: «سنتصدى للتحريض والدعوات المشبوهة لزج اللبنانيين والطائفة السنية في حروب مجنونة لا وظيفة لها سوى استدراج لبنان الى محرقة مذهبية».

وأضاف: «أما أولئك الذين يتوهمون بوجود بيئة حاضنة للإرهاب في لبنان، ويحاولون إلقاء المسؤولية على تيار المستقبل، نؤكد لهم أن أوهامهم مردودة إليهم».

وتابع «الحريري»: «كما يرفض تيار المستقبل أن يكون على صورة (حزب الله)، فإننا نرفض ان نكون على صورة (داعش) أو جبهة النصرة أو أي دعوة لإقحام التيار والسنة في لبنان بالحرب الدائرة بين (حزب الله) و(القاعدة)».

وقال : «هؤلاء جميعهم يمثلون مفاهيم مدمرة وأدوات لاستنزاف الدولة ومشاريع حروب لا تنتهي بين المسلمين»، واتهم «حزب الله» بأنه «يتعامل مع الدولة بصفتها ساحة لمشروع إقليمي خاص».

وأشار إلى أن المتهمين الخمسة باغتيال والده هم «بحماية معلنة من حزب مسلح، ولا يمكن للدولة أن تسأل عنهم مجرد سؤال، بعد كل ذلك يسألون لماذا طالب اللبنانيون بالمحكمة الدولية»، وأضاف: «الطرف الآخر المتهم باغتيال (الحريري)، وباقي الجرائم واستدراج البلاد إلى الحروب الخارجية، هذا الطرف بات بنظر الواحد منكم لا تنفع معه لغة الحوار والجدل السياسي».

وعن الحكومة في لبنان، قال: «أردنا الحكومة خطوة على طريق الاستحقاق الرئاسي، فالدولة التي يرأسها الفراغ هي دولة برسم الانهيار».

وأضاف: «نرفض الفراغ في رئاسة الجمهورية لأننا من مدرسة تعتبر الرئيس الماروني اللبناني رمزًا للعيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين الذي نعلن تمسكنا به أساسًا للبنان».

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