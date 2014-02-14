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التليجراف: مصر تسعى لجذب السائحين بعيدا عن القاهرة

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التليجراف: مصر تسعى لجذب السائحين بعيدا عن القاهرة التليجراف: مصر تسعى لجذب السائحين بعيدا عن القاهرة

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن مسئولى السياحة فى ، وبعدما شهدت تلك الصناعة المهمة عاما كارثيا فى 2013 يحاولون جذب الشركات السياحية بحثهم على زيارة الأماكن السياحية البعيدة عن القاهرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر عانت فى سبتمبر من أسوأ شهر على الإطلاق من حيث زيارات السياح الدوليين، مع تراجع بنسبة 90% فى أعداد السائحين مقارنة بسبتمبر 2012.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخارجية البريطانية رفعت حظر السفر المفروض إلى أماكن تشمل الأقصر وأسوان والقاهرة والأهرامات، وهو الحظر الذى تم فرضه منذ أحداث فض اعتصام رابعة فى أغسطس الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير السياحة هشام زعزوع الذى أكد على عدم استهداف السائحين فى مصر فى السنوات الثلاثة الأخيرة، ولكنه اعترف بأن القاهرة ستعانى فى جذب السائحين مع استمرار الاحتجاجات، وأشار إلى أن الأهرامات لا تزال منطقة مهجورة.

وقال زعزوع إنه لا يوجد ما يثير الخوف فى القاهرة، وأضاف: "لا أعتقد أن سائحا يرغب فى رؤية الأهرامات سيرغب فى حضور مظاهرة فى القاهرة، وبالابتعاد عن ذلك، فلن يكون هناك مشكلة، لكن السائحون لا يأتون.

وبدلا من ذلك، فإن آمال المصرية لاستعادة السائحين تتركز على الأقصر.
> وقال زعزع: دعونا ننسى القاهرة، فمن يشاهد أخبار العاشرة ويعرف أن هناك مظاهرات يربط القاهرة بمصر كلها، وسيقول، أود الذهاب لمصر لكن ليس الآن بل لاحقا، ولذلك فإننا ندعو السائحين لاماكن مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، فهى بعيدة عن العاصمة ولو ذهبوا إليها سيشعرون أنهم فى بلد مختلف.

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مصر 365

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