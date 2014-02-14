مدن جامعة القاهرة: لن يتم التسكين إلا بعد وضع خطة وقائية من الأنفلونزا

قالت ماجدة صالح، مدير المدن الجامعية بجامعة القاهرة، إنه لن يتم تسكين المدن إلا بعد وضع خطة للوقاية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة الطلاب، بغض النظر عن موعد استئناف الدراسة.

وأكدت ماجدة صالح فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة فتحت بالفعل خطوط اتصال مكثفة مع وزارة الصحة لاتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب من أمراض الأنفلونزا ومنها عمليات الرش والتعقيم.

ولفتت مدير المدن الجامعية بجامعة القاهرة، إلى أنه من المفترض أن تقوم وزارة الصحة بهذه الإجراءات بالمدن الجامعية، ومن المفترض أيضًا، أن يتم وضع خطة للوقاية من مرض أنفلونزا الخنازير بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأضافت أن المجلس الأعلى للجامعات هو صاحب القرار الأول والأخير فى هذا الشأن الخاص بالمدن الجامعية وهو من له الحق فى التنسيق المباشر وعمل اتفاق مع وزارة الصحة، وذلك بعد وصول تقرير اللجنة القومية لمكافحة العدوى ومناقشته.

وتابعت مدير المدن الجامعية بجامعة القاهرة، أنه كان من المقرر أن تعقد إدارة المدن الجامعية لجامعة القاهرة، اجتماعاً، يوم الاثنين الماضى، لمسئولى المدن الجامعية على مستوى الجامعة، لمناقشة أهم الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى، والمقرر له البدء فى 22 فبراير الجارى، و لكن تم إلغاؤه، فكان من المقرر أن تشمل المناقشة حول سبل الوقاية من مرض أنفلونزا الخنازير، خاصة أن المدن الجامعية تجمع طلابا من مختلف المحافظات، وهو الأمر الذى أدى إلى تأجيل تسكين الطلاب بالمدن الجامعية حتى الوقت الحالى.