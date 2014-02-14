"الأوقاف": تجربة الخطبة الموحّدة ناجحة بامتياز

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن "الخطبة الموحّدة" تجربة ناجحة بامتياز، وأن إبداع الأئمة والخطباء وتنوع أساليبهم فى تناول الموضوع يدل على قناعتهم بالموضوعات وتفاعلهم معها.

وأشار جمعة فى بيانٍ له، إلى أن الوزارة تأكدت من نجاح التجربة بعد متابعة ميدانية دقيقة لعددٍ كبير من المساجد الكبرى والمساجد التابعة لبعض الجمعيات فى مناطق متفرقة من القاهرة والمحافظات الأخرى ومتابعة خطبة التلفاز والإذاعة.

وأشاد وزير الأوقاف باهتمام وسائل الإعلام بموضوع الخطبة الموحدة والعمل على إبرازه مرئيًّا ومسموعًا ومقروءًا والذى يُعَظِّم من فائدة توحيد الموضوع، ويكوّن رأيا عاما حوله.

وأكد جمعة أن هذا الاهتمام قد يجعل من الخطبة الموحّدة مفتاحًا لقضايا وطنية وقومية مثل؛ العمل والإنتاج، ومحاربة الإدمان والمخدرات، وخطورة التكفير، وقضايا الشباب، والتكافل والتراحم، الذى نسعى إليه ونعمل على تحقيقه.

وأعرب وزير الأوقاف، عن سعادته وسعادة لجنة المتابعة المرافقة له بهذا الالتزام وبخاصة ما رآه اليوم بنفسه فى المسجد الذى صلى فيه فى مدينة نصر، وذلك لالتزام الإمام بموضوع الخطبة وزمنها المحدد، إضافة إلى انتهاء جميع مساجد المنطقة بالحى السادس من الخطبة فى وقتها المحدد والتزامها بالموضوع، وهو الأمر الذى يشرح الصدر ويبعث على المزيد من بذل الجهد ويؤكد أن الغالبية العظمى من أبناء هذا الوطن ترغب فى الأمن والاستقرار والعمل لصالح الوطن، وتنبذ كل مظاهر العنف والإرهاب.