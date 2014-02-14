طوسون: الجلسة الأولى لأى قضية تؤجل لاستكمال الاطلاع على الأوراق

قال محمد طوسون عضو هيئة الدفاع عن الدكتور محمد مرسى وقيادات الإخوان، إن الجلسة الأولى لقضية التخابر المتهم بها الدكتور محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان ستؤجل للإطلاع على أوراق القضية.

وأضاف طوسون فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجلسات الأولى لأى قضية يتم تأجيلها لاستكمال الاطلاع على الأوراق، مشيرا إلى أن الدفاع يتم فى الجلسات التالية.

وأوضح طوسون أن كلا من أسامة الحلو وعلى كمال هما اللذان يقومان بزيارة قيادات الجماعة وبعض المتهمين داخل السجن، كما حدث فى زيارة الدكتور محمد بديع والمهندس خيرت الشاطر السابقة.