وزير الشباب: الكأس الإقليمى لأولمبياد المعاقين ثمرة الدستور الجديد

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، إن الكأس الإقليمى لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص يعد ثمرة انعكاس لدستور مصر الجديد الذى أفرز مادة تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة، مبينا أن وزارة الشباب تسخر جميع المنشآت الشبابية ومراكز الشباب بجميع المحافظات لأبناء مصر من ذوى الاحتياجات الخاصة، واعداً إياهم بتقديم كل الدعم لهم.

وأشار عبد العزيز، فى تصريحاتٍ له إلى أن مصر العظيمة بلد الحضارة والتاريخ تحتضن فعاليات بطولة الكأس الإقليمى لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص ليتنافس بها منتخبات مصر والمغرب والجزائر وليبيا من أجل حجز مقعدين فى كأس العالم للأولمبياد الخاص المزمع إقامتها بماليزيا خلال نوفمبر المقبل، لافتا إلى أنه يقام على هامش البطولة المؤتمر الإقليمى للشباب بمشاركه دول لبنان والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وتونس ومصر.