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بالمستندات.. والدة طالب مريض تطالب بالإفراج عنه لإصابته بجلطات فى ساقيه

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تقدمت والدة الطالب محمد أحمد عبد الرازق حافظ، 22 سنة، بكلية تجارة قسم محاسبة بالفرقة الرابعة بأكاديمية طيبة، بنداء استغاثة لكل مسئول، للإفراج عن ابنها الذى قبض عليه خلال الاحتفالات الأخيرة لثورة 25 يناير.

وأكدت والدة الطالب، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه مصاب بجلطات فى الساقين إلى منطقة "السرة" ويتلقى علاج ماريفان 11 جراما يوميا، وإذا توقف العلاج يصاب بجلطة رئوية تؤدى للوفاة، حيث رُقم المحضر الخاص بالطالب 291 إدارى عابدين، وهو متواجد حاليا فى سجن أبو زعبل، وجدد له 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأضافت والدته، أن ابنها ليس له أية انتماءات سياسية، حيث إنه مسالم بطبعه، وأنه لابد أن يعامل معاملة خاصة بسبب مرضه وأن حالته خطيرة، مطالبة بالإفراج الفورى عنه.

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