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ميدو: الزمالك يواجه 3 مشاكل في النيجر

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ميدو: الزمالك يواجه 3 مشاكل في النيجر ميدو: الزمالك يواجه 3 مشاكل في النيجر

(/أ ش أ/) - أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على صعوبة مباراة فريقه أمام دوان بطل النيجر والمقرر لها يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار ميدو إلى أن صعوبة المباراة تأتي نظرا لوجود عدد من اللاعبين لم يسبق لهم خوض مباريات أفريقية خارج القاهرة، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة بالنيجر وسوء أرضية ملعب المباراة، وكونها المباراة الأولى له كمدير فني خارج .

وأعرب المدير الفني عن ثقته في قدرات لاعبيه وقدرتهم على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، مشيرا إلى أنه قد وضع أكثر من سيناريو لخوض المباراة وأستقر على الأسلوب الذي سيلعب به المباراة.

وأوضح ميدو أن الفريق المنافس سيلعب بطريقة هجومية، لتعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدفين.

وشدد "فريقي يضم لاعبين مهاريين، وسيستغلون اندفاع الفريق المنافس للهجوم للتسجيل وحسم التأهل لدور ال32 للمسابقة القارية".

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