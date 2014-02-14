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حمص يعقد جلسة بين لاعبي الإسماعيلي للاستفاقة

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حمص يعقد جلسة بين لاعبي الإسماعيلي للاستفاقة حمص يعقد جلسة بين لاعبي الإسماعيلي للاستفاقة

(/أ ش أ/) - يعقد محمد حمص قائد فريق الإسماعيلي، جلسة مع لاعبي الفريق الأصفر مساء غد السبت، وذلك من أجل حثهم على تخطي المشاكل الحالية داخل الفريق، والعودة إلى الانتصارات بالدوري.

وكان فريق الإسماعيلي قد قدم أداء ضعيفا خلال مباريات الدوري الأخيرة، بالإضافة إلى ابتعاده عن صدارة المجموعة بشكل مؤقت بعد الخسارة من وادي دجلة والتعادل مع طلائع الجيش وحرس الحدود.

من جانبه أكد محمد حمص، أنه سوف يساهم مع كل من حسني عبدربه ومحمد صبحي، لإزالة كافة المشاكل داخل الفريق من أجل العودة إلى المكانة الحقيقية ومصالحة جماهير الفريق.

من جهة أخرى، تأكد بشكل نهائي غياب محمود متولي لاعب الإسماعيلي عن مباراة فريقه المقبلة أمام فريق المنيا في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال لقاء الإسماعيل أمام حرس الحدود والتي أقيمت أمس الخميس وانتهت بالتعادل السلبي.

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