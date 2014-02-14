مجدي عبد الغني: مسيرة الأهلي لن تقف عند رحيل حسن حمدي

(/ أ·ش·أ /) - أكد مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، أن مسيرة القلعة الحمراء لن تقف عند رحيل مجلس حسن حمدي.

عبد الغني تقدم لانتخابات مجلس إدارة الأهلي على مقعد نائب الرئيس.

وصرح عبد الغني "الأهلي غنيا بأبنائه الكبار القادرين على تحمل المهام الصعبة فى أى وقت".

وقال عبد الغني لصحيفة "الجريدة " الكويتية تم نشره فى عددها الصادر يوم الجمعة إن قيام حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي الحالي بتوجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لاعتماد اللائحة الداخلية قبل إقامة الانتخابات المقبلة فى يومى 28 و29 مارس المقبل، تصرف غير منطقي.

وأفصح "هذا التصرف يتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة للانتخابات، طبقا للائحة العامة التى أصدرتها وزارة الدولة لشؤون الرياضة".

وأكد أنه تقدم الى الإنتخابات المقبلة على منصب نائب الرئيس ، لكى يتمكن من خدمة القلعة الحمراء، بعد رحيل المجلس الحالي بكل هيئته، طبقا لبند الثماني سنوات.

وبين عبدالغنى أن برنامجه الإنتخابى سيعتمد على تطوير النادي بشكل كبير فى حالة توفيقه فى الفوز.

وأشار نجم الأهلى السابق الى أنه سوف يعمل على وضع النادى الأهلى ضمن المنظومة الإحترافية العالمية من خلال استغلال العلاقات التى يتمتع بها مع مسؤولين كبار فى الاتحادات الأوروبية المختلفة لكرة القدم مثل الإنجليزى والبرتغالى خصوصا أنه يتولى فى الوقت الراهن منصب رئيس جمعية اللاعبين المحترفين.

ولفت الى أن لديه "العديد من الأفكار التى سوف يسعى بها الى النهوض وتطوير فرع النادى الأهلى في حي مدينة نصر ، والذى تجاهله مجلس حمدى طوال العشر سنوات الماضية بدون أيه اسباب واضحة".