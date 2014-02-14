ضبط هارب من مؤبد لإتجاره في المواد المخدرة بالدقهلية

تمكنت مديرية أمن الدقهلية من ضبط هارب من مؤبد ويقوم بالأتجار فى المواد المخدرة ، إذ تلقى اللواء حسن عبد الحى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بورود معلومات تفيد بقيام “مصطفى مسعد حسانين” (25سنة) عاطل، ومقيم بناحية ميت القرشى دائرة المركز والصادر ضده أحكام بالسجن المؤبد فى القضايا أرقام (23086-25019-17158 جنايات المركز لسنة2012 و6773 جنايات المركز لسنة 2013 سرقات بالإكراه، ومطلوب ضبطة وإحضاره فى 3 قضايا مماثلة بالإتجار فى المواد المخدره وترويجها على عملائه متخذاً من إحدى الطرق الترابيه التى تربط بين قريتى (ميت القرشى- كفر المقدام) دائرة المركز مكاناً لمزاولة نشاطة الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات ،تم ضبط المتحرى عنه بالمكان المشار إليه وبحوزته جوال بلاستيك بداخلة عدد 12 لفافه ورقية كبيرة الحجم تحوى نبات عشبى أخضر اللون يشبة نبات البانجو المخدر وزنت 42 كجم وبندقية آلية عيار “7.62×39″ تحمل أرقام 5056 مثبت عليها نظارة تلسكوب 22 طلقة من ذات العيار -5400 جنيه –تليفون محمول).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعه والمبلغ المالى من حصيلة تجارته فى المواد المخدرة والتليفون المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2507/20 جنايات مركز شرطة ميت غمر لسنة 2014.