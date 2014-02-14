خبراء قانون: مهاترات مرسي تجبر المحكمة على وضعه بالقفص الزجاجي

تقرير- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بعد غدا الأحد أولى جلسات محاكمة الرئيس “المعزول” محمد مرسى و33 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية المشهورة إعلامياً بـ “التخابر” مع حماس داخل القفص الزجاجى للمرة الخامسة، منذ محاكمته فى القضايا التى يوجهها، وأهمها قضية “أحداث الإتحادية”، وقضية” اقتحام سجون وادى النطرون” وقضية” التخابر مع جهات أجنبية”.

وقال المحامى شوقى السيد، ان عملية وضع الرئيس السابق محمد مرسى، وقيادات الإخوان داخل القفص الزجاجى فى قضية التخابر مع جهات أجنبية، بجلسة بعد غدا الاحد، تعد قانونية وإن هيئة المحكمة من حقها ان تضع المتهم فى القفص الزجاجى، مادام يثير الشغب، لأن هذا الإجراء يعد حماية أمنية داخل الجلسة، لتسير بدون أى معوقات من قبل المتهمين .

وأضاف شوقى، فى تصريح خاص لوكالة”ONA” الإخبارية، ان السبب الأساسى فى وضع الرئيس المعزول محمد مرسى، والقيادات داخل القفص الزجاجى، هى ما يقوموا به من مهاترات أثناء سير الجلسة، ومع ذلك يكون لهم حق الدفاع والتحدث للقاضى أثناء الجلسة ولكن فى الوقت الذى يسمح به قاضى المحاكمة.

وعلق شوقى فيما يتعلق بأن كل الجلسات التى يحاكم بها قيادات الإخوان بدون مرسى لا يحاكموا داخل قفص زجاجى قائلًا ،” ان مرسى هو من يثير الشغب داخل الجلسات فلذلك لابد من وضعه داخل القفص الزجاجى ولكن القيادات وحدهم بالجلسات لا يثير مثل الشغب الذى يثيره مرسى” .

وأوضح السيد حامد، المحامى المنتدب من نقابة المحاميين للدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى فى القضايا المنسوبة إليه ، ان وضع مرسى وقيادات الإخوان داخل القفص الزجاجى، هو إجراء تم تجربته امام المحكمة والمحاميين، والمتهمين داخل القفص يستمعوا لكامل الحوار الذى يجرى بخارج القفص داخل الجلسة.

وأشار حامد، فى تصريحات خاصة لوكالة “ONA” الإخبارية، ان هذة التجربة لا تعد تحقير للمتهمين، أو التقليل من شأنهم إنما الهدف الأساسى منه، هو حسن سير الاجراءات داخل أثناء المحاكمة.

واكد حامد، ان السبب فى وضع قيادات الإخوان داخل القفص الزجاجى، عندما يكونوا بقضية مع الرئس المعزول محمد مرسى، ان مرسى لا يصمن داخل القفص ويظل يتحدث ويعطل سير القضية ،ولكن القيادات عندما يحاكموا بقضايا اخرى لا يتم وضعهم بقفص زجاجى .

وكان أول ظهور للرئيس المعزول محمد مرسى داخل القفص الزجاجى، أثناء نظر أولى جلسات محاكمته في قضية اقتحام السجون، أثناء ثورة 25 يناير يوم 28 يناير2014، وصرخ، وقتها مرسي داخل القفص مهاجما القاضي قائلًا:” أنت مين يا عم ! أنت عارف أنا فين”، ورد عليه القاضي عليه “أنا رئيس محكمة جنايات مصر”.

وكان ثانى ظهور للمعزول فى القفص الزجاجى يوم 1 فبراير 2014 حينما كانت يحاكم أمام جنايات القاهرة فى ثالث جلسات محاكمته فى أحداث قصر الإتحادية،وكانت قبلها ثانى جلسات مرسى وأجلت لأول فبراير، لحين إحضار مرسي من محبسه، حيث كانت المحكمة تلقت خطابا من مدير أمن القاهرة ثابت فيه تعذر حضور محمد مرسي من محبسه لسوء الأحوال الجوية.

وكان ثالث ظهور له فى القفص الزجاجى يوم 4 فبرار 2014 حينما كان يحاكم أمام جنايات القاهرة فى رابع جلسات محاكمته فى أحداث قصر الإتحادية وكانت هيئة المحكمة حينها تقوم بفض الأحراز.

وكان رابع ظهور له فى القفص الزجاجى يوم 5 فبراير حينما كان يحاكم أمام جنايات القاهرة فى خامس محاكمته فى أحداث قصر الإتحادية وكانت هيئة المحكمة حينها تفحص تقارير اللجنة الثلاثية الخاص بمقاطع الفيديو التي أرفقتها النيابة العامة بملف قضيةوسماع شهود الإثبات شهود الإثبات هم اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، ورئيس شرطة الحرس الجمهوري هشام عبد الغني، واللواء لبيب رضوان غرفة عمليات الحرس الجمهوري وانتهت الجلسة بالتأجيل لأول مارس لإصدار قرار بعد سماع الشهود.

والجدير بالذكر، ان لأول مرة ظهر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه والعادلي، في القفص الزجاجي الذي وضع فيه الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات الإخوان، أثناء محاكمتهم فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.

حيث تعقد جلسة التخابر، بعد غدا للرئيس المعزول محمد مرسى واخرين، برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا فى أكاديمية الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة.

من المنتظر أن تقوم هيئة الدفاع عن مرسى بالاعتماد على الدفاع الشكلى فقط والمتمثل فى الدفع بعد اختصاص المحكمة استجابة لرغبة المعزول الرافض لأى دفاع موضوعى لهيئة الدفاع.

كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال كل من محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان,‏ ومحمد بديع المرشد العام للجماعة‏,‏ ونائبيه خيرت الشاطر‏,‏ ومحمود عزت‏,‏ ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق‏، محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد, ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة, وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان, و25 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان, إلي محكمة الجنايات, لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.

وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد, بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت التحقيقات عن أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر, لإشاعة الفوضي العارمة بها, وأعد مخططا إرهابيا كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية, وهي حركة المقاومة الإسلامية حماس الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان, وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني, وتنظيمات أخري داخل وخارج البلاد, تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة, وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلي قطاع غزة عبر الأنفاق السرية, بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح علي يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني, ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلي آخرين ينتمون إلي تلك التنظيمات إلي داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخري تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء, لتنفيذ ما جري التدريب عليه, وتأهيل عناصر أخري من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر, بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي ونشر الفوضي بالبلاد.

وبدأ ذلك المخطط عام2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد, إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية علي قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضي, وإضرارا بالأمن القومي المصري.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء, تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.

وقد ثبت من التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد, وأحمد عبدالعاطي, ورفاعة الطهطاوي, وأسعد الشيخة, ويحيي حامد, خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية, قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض علي رئيس الجمهورية بتسريبها إلي قيادات التنظيم الدولي للإخوان بالخارج, وقيادات الحرس الثوري الإيراني, وحركة حماس, وحزب الله اللبناني, كمكافأة علي تنفيذ تلك العمليات الإرهابية, وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لمصلحة جماعة الإخوان بمصر حتي تولت مقاليد السلطة وأن عددا من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية, وبعلم المتهم محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق, مما ترتب عليه الاضرار بالأمن القومي