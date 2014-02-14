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الاتحاد العام للمصريين في النمسا يتقدم ببلاغ ضد اخوانيين بسبب تحطيم لافتة مقر الاتحاد

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الاتحاد العام للمصريين في النمسا يتقدم ببلاغ ضد اخوانيين بسبب تحطيم لافتة مقر الاتحاد الاتحاد العام للمصريين في النمسا يتقدم ببلاغ ضد اخوانيين بسبب تحطيم لافتة مقر الاتحاد

 

 اتهم المسئول الإعلامي للإتحاد العام للمصريين في النمسا ،بهجت العبيدي، أنصار جماعة الإخوان المسلمين بتحطيم لافتة مقر الاتحاد الواقع في قلب العاصمة فيينا، معرباً عن أسفه الشديد إزاء محاولة الإعتداء على مقر الاتحاد الذي يمثل أبناء الجالية المصرية في النمسا.

وقال العبيدي – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في النمسا – إن الاتحاد قام بتحرير محضر بالواقعة في الشرطة، وأرجع سبب استهداف مقر الاتحاد إلى إعلانه عن تنظيم مهرجان رياضي فني في الثالث والعشرين من شهر فبراير الجاري تحت عنوان “لا للإرهاب”، مجددا دعم الاتحاد العام للمصريين لخارطة طريق مستقبل .

ومن ناحية اخرى ،أشار العبيدي إلى تعرض أعضاء الاتحاد العام للمصريين في النمسا لأعمال تحرش استفزازية من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين أثناء خروج أعضاء الاتحاد في تظاهرة للاحتفال بحلول ذكرى 25 يناير قبل أن تقوم قوات الشرطة النمساوية بالتدخل والفصل بين الجانبين.

أ ش أ

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