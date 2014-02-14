«ميركل» تقبل استقالة وزير بحكومتها بعد تسريبه معلومات عن تحقيقات ضد برلماني

قبلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الجمعة، استقالة وزير الزراعة في حكومتها، هانز بيتر فريدريتش، على خلفية تسريبه معلومات عن إجراء تحقيقات ضد نائب برلماني حول تورطه في حيازة مواد إباحية عن الأطفال، عندما كان يشغل حقيبة الداخلية.

وأبرزت «ميركل»، في كلمة مقتضبة أمام وسائل الإعلام، العمل الجيد للوزير المستقيل خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية في الحكومة السابقة، وامتدحت «سلوكه السياسي».

وتقدم «فريدريتش»، في وقت سابق، باستقالته بعد اعترافه بتسريب معلومات إبان توليه حقيبة الداخلية، في أكتوبرالماضي، حول إجراء تحقيقات دولية بشأن اتهام النائب البرلماني، سباستيان اداتي، عن الحزب «الاجتماعي الديمقراطي» بحيازة مواد إباحية عن الأطفال.

وتأتي الاستقالة بعد أيام من تولي «ميركل» فترة ولاية ثالثة على رأس تحالف يضم الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب «الاجتماعي الديمقراطي» والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الذي ينتمي إليه «فريدريتش».

> وأشادت «ميركل» بأداء «فريدريتش» في وزارة الداخلية في إعادة هيكلة أجهزة الأمن والمخابرات، بعد ظهور خلية «نازية» ارتكبت عمليات اغتيال خلال السنوات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزير إن الأخير تصرف بـ«حسن نية» مقتنعًا بأن موقفه كان صحيحًا «سواء من الناحية السياسية أو القانونية».

وكان «إداتي»، النائب البارز والمتخصص في شؤون الأمن، ترك منصبه على نحو مفاجئ، الأسبوع الماضي، لدواع صحية، قبل أن تقوم الشرطة، الثلاثاء الماضي، بتفتيش منزله ومكتبه، وبدأت النيابة في إجراء تحقيقات للتأكد من صحة الادعاءات الموجهة ضده بحيازة مواد إباحية.