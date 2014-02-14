«صحة غزة»: إصابة 17 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي في القطاع

أصيب 17 فلسطينيًا، بينهم 13 برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بالقرب من المنطقة الحدودية مع إسرائيل شرق جباليا في شمال قطاع غزة، وفق حصيلة جديدة أعلنها الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة المقاومة الإسلامية «حماس»، الطبيب أشرف القدرة.

وقال «القدرة» إن 17 مواطنًا تتراوح أعمارهم بين 17 و23 عامًا، أصيبوا بجروح مختلفة بينهم 13 أصيبوا برصاص حي أطلقه جنود الاحتلال و4 بالاختناق بقنابل الغاز شرق جباليا.

وأوضح أن اثنين من بين الجرحى بالرصاص الحي في حالة «صعبة» حيث أصيب أحدهما برصاصة في البطن، والآخر برصاصة في الحوض، فيما باقي المصابين بالرصاص في حالة متوسطة حيث تم نقلهم إلى مستشفيي «كمال عدوان» و«الشفاء» بمدينة غزة لتلقي العلاج.

وسبق أن أعلن «القدرة»، بعد ظهر الجمعة، في حصيلة أولية، أن 6 شباب أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي شرق جباليا.