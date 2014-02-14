روسيا تخطط للإنضمام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2015

قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي اليكسي أوليوكاييف ، إن موسكو تأمل في الانضمام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2015 .

ونقلت وكالة أنباء “إيتارتاس” الروسية عن أوليوكاييف في اليوم الجمعة- قوله “إننا نراجع شروط التقديم ، وأنه من المتوقع أن يلتقي وفد من الخبراء للتشاور مع المنظمة خلال العام الجاري.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تضم 30 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا.

وقد قدمت موسكو طلب الانضمام إليها في سنة 1996 غير أنها لم تتلق الموافقة عليه إلا في سنة 2007.

ويرجع اهتمام روسيا بالانضمام للمنظمة لأن روسيا تعد من أكبر الاقتصادات العالمية التي تبدي تأثيرها على الوضع في العالم كله ولاسيما في أوروبا وآسيا.

ولهذا رأت موسكو أن تنضم إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتمتع بنفوذ كبير وتتخذ قرارات مهمة تتعلق بالتنمية الاقتصادية والتعاون بين البلدان في المجال الاقتصادي والتجاري حتى يكون صوت روسيا مسموعا بين أصوات البلدان الرائدة اقتصاديا.

أ ش أ