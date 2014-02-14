مورينيو: ليفربول لديه “أفضلية” في سباق الفوز بالدوري

يعتقد المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي تشيلسي جوزيه مورينيو إن فريق ليفربول يمتلك أفضلية في السباق نحو بطولة الدوري بسبب غيابهم عن بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويفصل ليفربول أربع نقاط فقط تشيلسي المتصدر بعد فوزهم الأخير على فولهام 3/2، حيث لايزال هناك 12 مباراة متبقية في البطولة.

وقال مورينيو لشبكة سكاي سبورتس نيوز “عندما أقول إننا لسنا المرشح الأول، الجميع يسخر مني، لدينا ما نقول عنه ألعاب ذهنية”.

وأضاف “الأمر لا يتعلق بشعوري، البطولة مذهلة، انها صعبة على كل واحد فينا”، ”هناك فرق من الواضح أنها تتمتع بامكانيات أكثر من غيرها، هناك أخرى، مثل ليفربول، مع ميزة كبيرة في الحقيقة أنها لا تلعب في دوري أبطال أوروبا”.

وتابع “اللعب في هذه البطولة يستنزف التركيز والطاقة من الفرق التي تلعب فيه”.

أ ش أ